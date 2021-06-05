В Кубке Стэнли грубый силовой прием отправил в клинику форварда "Монреаля"

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадианс" выиграл у "Виннипег Джетс" - 5:3.

Отметим, что "Монреаль" уверенно контролировал ход поединка вплоть до предпоследней минуты, когда "Виннипег" до минимума сократил свое отставание в счете - 4:3 и попытался спасти матч, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Но пропустил контратаку. 25-летний канадец Джейк Эванс был первым на шайбе за воротами "Виннипега" и уже был готов забросить шайбу в пустые ворота, но у него в этот момент на полной скорости влетел форвард «Джетс» Марк Шайфли.

Эванс все же успел со своей попыткой и сделал счет 5:3, но при этом получил серьезную травму и был вынужден покинуть площадку на носилках.

Несмотря на неоднозначность эпизода, Шайфли получил матч-штраф. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

Фото: Виннипег Сан

Правило 42.1 НХЛ гласит следующее: "Атака игрока, не владеющего шайбой, означает действие, при котором хоккеист останавливает соперника любым способом. Травма может стать следствием удара о борт, о каркас ворот или падения на открытый лед".

Однако на видеоповторе видно, что в момент силового приема Эванс был на шайбе, то есть Шайфли применил силовой прием против игрока, владеющего шайбой.

Это косвенно подтвердил и главный тренер "Виннипег" Пол Морис.

"Это крайне необычный эпизод, потому что, когда вы возвращаетесь в оборону, чтобы предотвратить гол в пустые ворота, вы идете на полной скорости. Когда Марк перестал катиться, он не выставлял рук. Это был жесткий силовой прием. В этом нет никаких сомнений. И я уверен, что лига выразит свое мнение", - цитирует Мориса Winnipeg Sun.