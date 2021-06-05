В Кубке Стэнли грубый силовой прием отправил в клинику форварда "Монреаля"

Джейк Эванс покинул площадку на носилках.

В Кубке Стэнли грубый силовой прием отправил в клинику форварда "Монреаля"
Фото: Виннипег Сан

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли "Монреаль Канадианс" выиграл у "Виннипег Джетс" - 5:3.

Отметим, что "Монреаль" уверенно контролировал ход поединка вплоть до предпоследней минуты, когда "Виннипег" до минимума сократил свое отставание в счете - 4:3 и попытался спасти матч, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

Но пропустил контратаку. 25-летний канадец Джейк Эванс был первым на шайбе за воротами "Виннипега" и уже был готов забросить шайбу в пустые ворота, но у него в этот момент на полной скорости влетел форвард «Джетс» Марк Шайфли.

Эванс все же успел со своей попыткой и сделал счет 5:3, но при этом получил серьезную травму и был вынужден покинуть площадку на носилках.

Несмотря на неоднозначность эпизода, Шайфли получил матч-штраф. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

Фото: Виннипег Сан

Правило 42.1 НХЛ гласит следующее: "Атака игрока, не владеющего шайбой, означает действие, при котором хоккеист останавливает соперника любым способом. Травма может стать следствием удара о борт, о каркас ворот или падения на открытый лед".

Однако на видеоповторе видно, что в момент силового приема Эванс был на шайбе, то есть Шайфли применил силовой прием против игрока, владеющего шайбой.

Это косвенно подтвердил и главный тренер "Виннипег" Пол Морис.

"Это крайне необычный эпизод, потому что, когда вы возвращаетесь в оборону, чтобы предотвратить гол в пустые ворота, вы идете на полной скорости. Когда Марк перестал катиться, он не выставлял рук. Это был жесткий силовой прием. В этом нет никаких сомнений. И я уверен, что лига выразит свое мнение", - цитирует Мориса Winnipeg Sun.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в водуКиеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
Нардеп Яна Зинкевич отобралась на Warrior GamesНардеп Яна Зинкевич отобралась на Warrior Games
"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятеркуВ матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятерку
Игроки "Лестера" вынесли на поле флаг Палестины после победы в Кубке Англии. Футбол
Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. ФутболГоланд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. Футбол
"Тоттенхэм" отправил Моуриньо в отставку с поста главного тренера"Тоттенхэм" отправил Моуриньо в отставку с поста главного тренера
Украинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японкамиУкраинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японками
В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионатаВ Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата
Уайт нокаутом отправил Поветкина на пенсию и отобрал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весеУайт нокаутом отправил Поветкина на пенсию и отобрал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе
Сборная Украины по биатлону завоевала 3 медали в Кубке мира за сезон, Норвегия - 83Сборная Украины по биатлону завоевала 3 медали в Кубке мира за сезон, Норвегия - 83
Дом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в БретаниДом форварда ПСЖ ограбили на €400 тысяч во время матча команды в Бретани
Папа Римский лично поздравил "Специю" с победой над "Ромой" в Кубке Италии и вспомнил о танго. ФутболПапа Римский лично поздравил "Специю" с победой над "Ромой" в Кубке Италии и вспомнил о танго. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости