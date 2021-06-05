РоSSийская теннисистка была задержана парижской полицией по подозрению в сдаче матча на Roland Garros

Яна Сизикова задержана в Париже за игру на ставках.

РоSSийская теннисистка была задержана парижской полицией по подозрению в сдаче матча на Roland Garros
Яна Сизикова
Фото: Instagram

26-летняя роSSийская теннисистка Яна Сизикова была задержана накануне вечером в Париже в Порт-д'Отей по подозрению в умышленном проигрыше игры на "Ролан Гаррос" в контексте сфальсифицированных ставок, сообщает Le Parisien.

Ее задержание произошло, когда она выходила с сеанса массажа после матча. Кроме того, в номере отеля, где остановилась спортсменка, были проведены обыски. Теннисистка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции.

Напомним, Сизикова в паре с Екатериной Александровой в 1/32 Roland Garros проиграла австралийскому дуэту Сторм Сандерс/Айла Томлянович в двух сетах с одинаковым счетом - 1:6.

По сообщению "Спорт-Экспресс", Сизикова стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года.

Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч первого круга парного турнира Rolland Garros, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Патриции-Марии Циг и Кристине-Андрее Миту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. РоSSиянка подавала в гейме и сделала две двойные ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм "всухую".

Сумма ставок составляет несколько десятков тысяч евро.

Единственный титул в карьере Сизикова выиграла в 2019 году на турнире в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой. По информации WTA, за карьеру она заработала около 170 тыс евро.

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