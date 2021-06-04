УАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. Футбол

НСК "Олимпийский" примет этот поединок.

Фото: Павло Кубанов

В сентябре сборная Украины по футболу возобновит отбор на Чемпионат мира-2022.

В первом после рестарта матче украинцы сыграют с действующими чемпионами мира французами.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил место проведения этого поединка.

Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября и начнется в 21:45.

Напомним, в отборочной группе D сборная Украины после трех игр имеет в своем активе 3 очка и занимает второе место. Лидирует сборная Франции, у который 7 очков.

В нашей группе также выступают сборные Финляндии (2 очка), Боснии и Казахстана (по одному очку), сыгравшие всего по два матча.

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