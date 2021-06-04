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2021-06-04
УАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. Футбол
НСК "Олимпийский" примет этот поединок.
Фото: Павло Кубанов
В сентябре сборная Украины по футболу возобновит отбор на Чемпионат мира-2022.
В первом после рестарта матче украинцы сыграют с действующими чемпионами мира французами.
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил место проведения этого поединка.
Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября и начнется в 21:45.
Напомним, в отборочной группе D сборная Украины после трех игр имеет в своем активе 3 очка и занимает второе место. Лидирует сборная Франции, у который 7 очков.
В нашей группе также выступают сборные Финляндии (2 очка), Боснии и Казахстана (по одному очку), сыгравшие всего по два матча.