Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду

Соревнования пройдут уже через 5 месяцев.

Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
Фото: isport.ua

Киев станет хозяином юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, сообщает sportarena.com.

Соревнования пройдут в столице Украины в период с 28 ноября по 5 декабря. На турнире ожидают представителей не менее 50 стран.

Напомним, в 2019 году Киев принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором украинская сборная получила семь медалей (три - золотых) и заняла второе место в медальном зачете.

23 мая в Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором Украина заняла четвертое место в медальном зачете, выиграв семь золотых наград (одну из них - в прыжках в воду).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы
Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". ФутболДания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол
"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. ФутболЧемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. Футбол
Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в микстеУкраина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в миксте
Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалейСборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей
Дзюдоистка Дарья Белодед не поедет на Чемпионат мираДзюдоистка Дарья Белодед не поедет на Чемпионат мира
Украина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбеУкраина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Латвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккеяЛатвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккея
Украина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта
Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по каратеСборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по карате
Украина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спорта
Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилемРоманчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем
Чемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате ПольшиЧемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате Польши
Последние новости
Подгружаем последние новости