Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду

Киев станет хозяином юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду, сообщает sportarena.com.

Соревнования пройдут в столице Украины в период с 28 ноября по 5 декабря. На турнире ожидают представителей не менее 50 стран.

Напомним, в 2019 году Киев принимал чемпионат Европы по прыжкам в воду, на котором украинская сборная получила семь медалей (три - золотых) и заняла второе место в медальном зачете.

23 мая в Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором Украина заняла четвертое место в медальном зачете, выиграв семь золотых наград (одну из них - в прыжках в воду).