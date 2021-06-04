Суркис крайне негативно высказался об обязательном условии УАФ о создании клубами УПЛ на сезон 2021/22 женских команд. Футбол

Это будет профанация.

Суркис крайне негативно высказался об обязательном условии УАФ о создании клубами УПЛ на сезон 2021/22 женских команд
Ігор Суркіс
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением, как чемпион Украины собирается подойти к обязательному условию Украинской ассоциации футбола по созданию клубами высшего дивизиона своей женской команды.

"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность. Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба.

"Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму "Динамо" и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации , как в "Лионе", где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды", - отметил президент клуба.

"Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, чтобы на словах отвечать футбольной моде", - заявил Суркис.

Напомним, чемпионом Украины среди женщин стал "Жилстрой-1", который выиграл десятый титул в клубной истории.

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