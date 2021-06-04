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2021-06-04
Украинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. Футбол
В высшем дивизионе украинского футбола выступают 19 сборников.
Фото: УПЛ
Участники EURO-2020 выступают за клубы 34 стран, информирует sport.ua.
Больше половины заявленных футболистов (385, 61,9%) играет в командах из стран "большой пятерки" - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.
Около четверти всех игроков (23,5%), готовых принять участие в чемпионате Европы, будут представлять разные дивизионы Англии - 146 из 33 клубов.
Украинская Премьер-лига делегировала на Евро-2020 19 футболистов. В составе "Динамо" таких игроков набралось 11, включая поляка Томаша Кендзеру, 7 - в составе "Шахтера" и 1 - в "Днепре-1".
Страны, в клубах которых играют участники EURO-2020.
- 1. Англия - 146 игроков (33 клуба)
- 2. Германия - 91 (18)
- 3. Италия - 75 (19)
- 4. Испания - 42 (16)
- 5. РоSSия - 32 (9)
- 6. Франция - 31 (12)
- 7. УКРАИНА - 19 (3)
- 8. Турция - 18 (9)
- 9-10. Венгрия и Нидерланды - 17 (6)
- 11. Чехия - 15 (6)
- 12. Шотландия - 14 (5)
- 13. Хорватия - 13 (5)
- 14. Бельгия - 10 (6)
- 15-16. Польша - 9 (7) и Дания - 9 (4)
- 17-19. Швеция - 8 (7), Кипр - 8 (4) и Португалия - 8 (3)
- 20-22. Швейцария - 6 (5), США - 6 (4) и Уэльс - 6 (2)
- 23. Словакия - 4 (4)
- 24-26. Китай и Северная Македония - 3 (3), Греция - 3 (2)
- 27. Австрия - 2 (2)
- 28-34. Албания, Босния, Канада, Норвегия, Сербия, Финляндия и Япония - 1