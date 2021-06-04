Украинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. Футбол

Участники EURO-2020 выступают за клубы 34 стран, информирует sport.ua.

Больше половины заявленных футболистов (385, 61,9%) играет в командах из стран "большой пятерки" - Англии, Германии, Испании , Италии и Франции.

Около четверти всех игроков (23,5%), готовых принять участие в чемпионате Европы, будут представлять разные дивизионы Англии - 146 из 33 клубов.

Украинская Премьер-лига делегировала на Евро-2020 19 футболистов. В составе "Динамо" таких игроков набралось 11, включая поляка Томаша Кендзеру, 7 - в составе "Шахтера" и 1 - в "Днепре-1".

Страны, в клубах которых играют участники EURO-2020.