Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в миксте

Сразу две медали в одной дисциплине.

Фото: facebook.com/European-Shooting-Confederation

В хорватском Осиеке продолжается чемпионат и юниорское первенство Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

В дисциплине скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте копилка сборной Украины пополнилась сразу двумя медалями.

В финал вышли две наши пары: Юлия Коростылева и Александр Петрив, а также Анастасия Немец и Владимир Пастернак.

Дуэли как таковой не получилось. Юлия и Александр "перестреляли" своих соотечественников с огромным преимуществом - 9:1 и стали чемпионами Европы.

Бронзовыми призерами стал роSSийский дуэт Надежда Колода и Леонид Екимов, которые в бронзовом финале победили итальянцев - 9:5.

Скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м.