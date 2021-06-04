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2021-06-04
Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе в миксте
Сразу две медали в одной дисциплине.
Фото: facebook.com/European-Shooting-Confederation
В хорватском Осиеке продолжается чемпионат и юниорское первенство Европы по пулевой и стендовой стрельбе.
В дисциплине скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте копилка сборной Украины пополнилась сразу двумя медалями.
В финал вышли две наши пары: Юлия Коростылева и Александр Петрив, а также Анастасия Немец и Владимир Пастернак.
Дуэли как таковой не получилось. Юлия и Александр "перестреляли" своих соотечественников с огромным преимуществом - 9:1 и стали чемпионами Европы.
Бронзовыми призерами стал роSSийский дуэт Надежда Колода и Леонид Екимов, которые в бронзовом финале победили итальянцев - 9:5.
Скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м.
- Юлия Коростелева / Александр Петрив (Украина)
- Анастасия Немец / Владимир Пастернак (Украина)
- Надежда Колода / Леонид Екимов (РоSSия)