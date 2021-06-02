В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков. Футбол

РоSSиянами были куплены 2,5 тысячи билетов на матч Дания - РоSSия.

В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч Евро-2020 роSSийских болельщиков
Фото: УЄФА

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию о решении властей Дании не пускать роSSийских болельщиков на матч национальной команды против РоSSии на Евро-2020.

"Этот вопрос был направлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было", - заявили в ответе на запрос "Спорт-Экспресса" в УЕФА.

Матч Дания - РоSSия состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что датские власти отказались пускать роSSийских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса, поскольку роSSийские вакцины от инфекции не входят в список одобренных ЕС.

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