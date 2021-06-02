Дания отказалась пускать на матчи Евро-2020 роSSийских болельщиков, вакцинированных "Спутником V". Футбол

Дания накануне Евро-2020 ограничила въезд иностранных граждан на территорию страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте датского консульства в РФ .

В связи с этим генеральный секретарь РФС Александр Алаев направил генеральному директор УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

"ОбщероSSийская общественная организация "РоSSийский футбольный союз" крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной РоSSии на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", - говорится в письме Алаева в УЕФА .

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно им разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом роSSийские вакцины - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - в число одобренных не входят.

Напомним, в Дании на стадионе "Паркен" в Копенгагене пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча РоSSия - Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания - Финляндия (12 июня) и Дания - Бельгия (17 июня).