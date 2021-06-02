Промоутер Усика привел цифры предварительного распределения гонораров от боя с Джошуа

80 на 20 - не в пользу украинца.

Александр Красюк и Александр Усик
Фото: K2 Promotions
Александр Красюк и Александр Усик

Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями распределения гонораров в потенциальных боях украинца против Джо Джойса (12-0, 11 КО) и чемпиона WBA, WBO IBO и IBF Энтони Джошуа (24 -1, 22 КО).

"Наши американские адвокаты писали письма длинные в WBO с аргументами о распределении гонораров. Где-то месяц назад мы получили документ, официальное разделение в бою Джо Джойс - Александр Усик будет 80 на 20. Молодцы, сделали свое дело", - заявил Красюк YouTube- каналу Andrey Burenok о бизнесе.

"Но сторона Джойса не была согласна, и они подали апелляцию. У нас было слушание на прошлую пятницу, затем перенесено на понедельник, а в минувшую пятницу вышли новости, поединок Джошуа - Фьюри не произойдет.

И у нас всплывает новое обстоятельство, что мы должны драться с Энтони Джошуа.

И теперь мы уже в обратной находимся позиции, когда 80 на 20 - не в нашу пользу ", - подчеркнул промоутер.

Накануне промоутер Джошуа и управляющий директор Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что его клиент откажется от пояса WBO, если они не придут к единому соглашению с обязательным претендентом, каковым является Усик, и дело дойдет до промоутерских торгов.

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