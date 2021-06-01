Промоутер Джошуа заявил о двух вариантах развития событий: либо его клиент подерется с Усиком, или оставит пояс

Управляющий директор Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) откажется от пояса WBO, если они не придут к единому соглашению с обязательным претендентом Александром Усиком (15-0, 12 КО) и дело дойдет до промоутерских торгов.

"До тех пор, пока все будет проходить гладко и никто не попытается выставить себя умнее всех остальных, переговоры по поединку продолжатся. Я считаю, что это очень хороший поединок. Это не бой с Фьюри, но все же это достойный вариант", - цитирует Хирна "Спорт-Экспресс".

"Мы до сих пор ведем переговоры, но думаю, если бы обе стороны обратились к WBO с просьбой дать нам больше времени, то они пошли бы на уступки. Хочу отметить: мы или договоримся со стороной Усика, или уйдем. Я имею в виду, что мы не собираемся идти на промоутерские торги, делать ставки или возиться со всем этим.

Я не обвиняю WBO в том, что сейчас происходит. Они были терпеливыми и, когда пришло время, сделали то, что должны. Так что меня не раздражает эта организация, меня раздражает, что Джошуа постоянно указывают с кем драться", - отметил промоутер.

Неделю назад поединок между Джошуа и Усиком был санкционирован WBO. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обсудить детали контрактов, даты и место боя.