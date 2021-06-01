Роналду не попал в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов. Футбол
Криштиану не вошел даже в топ-23.
УЕФА представил символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. В состав включены 23 футболиста.
Победитель турнира "Челси" делегировал в символическую сборную семь игроков. Финалист - "Манчестер Сити" - представлен пятью футболистами.
Примечательно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не вошел в число номинантов. Напомним, туринцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Порту".
Introducing the— UEFA Champions League (@ChampionsLeague)
#UCLSquad of the Season for 2020/21! ???
Name your top 3 players...
#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y May 31, 2021
Сборная сезона в Лиге чемпионов:
Вратари: Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Менди ("Челси")
Защитники: Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл (все - "Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос (ПСЖ), Алаба ( "Бавария")
Полузащитники: Жоржиньо, Маунт, Канте (все - "Челси"), Де Брюйне, Гюндоган, Фоден (все - "Манчестер Сити"), Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту")
Нападающие: Холанд ("Боруссия" Д), Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Левандовски ("Бавария"), Бензема ("Реал"), Месси ("Барселона").