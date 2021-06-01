Роналду не попал в символическую сборную сезона в Лиге чемпионов. Футбол

Криштиану не вошел даже в топ-23.

УЕФА представил символическую сборную сезона-2020/21 в Лиге чемпионов. В состав включены 23 футболиста.

Фото: uefa.com

Победитель турнира "Челси" делегировал в символическую сборную семь игроков. Финалист - "Манчестер Сити" - представлен пятью футболистами.

Примечательно, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не вошел в число номинантов. Напомним, туринцы вылетели из ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Порту".

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21! ???

Name your top 3 players...#UCLfinal pic.twitter.com/raEg1X3G7Y

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021

Сборная сезона в Лиге чемпионов:

Вратари: Куртуа ("Реал"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Менди ("Челси")

Защитники: Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл (все - "Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос (ПСЖ), Алаба ( "Бавария")

Полузащитники: Жоржиньо, Маунт, Канте (все - "Челси"), Де Брюйне, Гюндоган, Фоден (все - "Манчестер Сити"), Модрич ("Реал"), Сержиу Оливейра ("Порту")

Нападающие: Холанд ("Боруссия" Д), Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Левандовски ("Бавария"), Бензема ("Реал"), Месси ("Барселона").

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