УЕФА отреагировал на иск "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в Европейский суд. Футбол

Победитель этой битвы будет определен не на футбольном поле.

Фото: УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

" УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-основателей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать", - говорится в сообщении.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly. — UEFA (@UEFA) May 31, 2021

УЕФА

Добавим, что участники проекта "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - ссылаются на решение суда Мадрида, запрещающеепрепятствовать созданию Суперлиги.