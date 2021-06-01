УЕФА отреагировал на иск "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в Европейский суд. Футбол
Победитель этой битвы будет определен не на футбольном поле.
Фото: УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.
"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-основателей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать", - говорится в сообщении.
UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.
Добавим, что участники проекта "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - ссылаются на решение суда Мадрида, запрещающее УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.
Напомним, изначально учредителями нового турнира выступили 12 клубов, однако "Атлетико", "Интер", "Милан" и 6 английских клубов: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и " Тоттенхэм "- впоследствии вышли из проекта, а также направили в УЕФА "Декларацию о приверженности".