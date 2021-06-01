УАФ опубликовала требования к фанам сборной Украины для въезда в Румынию на Евро-2020. Футбол

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Ровно декада осталась до старта Евро-2020.

Сборная Украины свой стартовый поединок проведет 13 июня в Амстердаме против сборной Нидерландов.

А вот два следующих матча с участием команды Андрея Шевченко пройдут в Бухаресте - 17 июня против Северной Македонии и 21 июня - против Австрии.

С сегодняшнего дня власти Румынии ввели универсальные требования для пересечения границы, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Болельщики, стремящиеся поддержать свою команду, будут обязаны предоставить паспорт вакцинации менее чем за 10 дней до въезда в страну. Альтернативным вариантом является справка о наличии антител типа IgG (тест следует сделать не ранее чем за 14 дней до въезда).

Кроме того, въехать на территорию Румынии позволяет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Однако если страна, из которой прибыл болельщик, находится в красной зоне, его могут обязать пройти 14-дневный карантин. Это произойдет, если иностранец пробудет в Румынии дольше трех суток.

Напомним, первый поединок Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Турции, пройдет 11 июня на "Стадио Олимпико" в Риме.