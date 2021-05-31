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2021-05-31
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. Футбол
Георгий Цитаишвили принял решение выступать за свою историческую родину.
Георій Цітаішвілі
Фото: ФК Динамо
Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили получил грузинский паспорт и будет выступать за сборную Грузии, сообщается в Instagram Грузинской федерации футбола.
20-летний Цитаишвили выступал за юношеские и молодежную сборную Украины, но в национальную команду пробиться не смог.
В 2019 году Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
Со второй половины сезона Георгий выступал за "Ворсклу" на правах аренды.