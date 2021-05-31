"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол
Боссы Суперлиги не признают своего поражения.
Представители европейской Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на возможные неправомерные действия УЕФА и ФИФА в отношении участников нового турнира.
Это стало известно из информации пресс-службы суда ЕС.
Суперлига подала иск против футбольных организаций за нарушение закона о конкуренции.
Участники проекта - "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - ссылаются на решение суда Мадрида, запрещающее УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.
Напомним, изначально учредителями нового турнира выступили 12 клубов, однако "Атлетико", "Интер", "Милан" и 6 английских клубов: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вскоре вышли из данного проекта, а также направили в УЕФА "Декларацию о приверженности".