"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол

Боссы Суперлиги не признают своего поражения.

Представители европейской Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на возможные неправомерные действия УЕФА и ФИФА в отношении участников нового турнира.

Это стало известно из информации пресс-службы суда ЕС .

Суперлига подала иск против футбольных организаций за нарушение закона о конкуренции.

Участники проекта - "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - ссылаются на решение суда Мадрида, запрещающее УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.