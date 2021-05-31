"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции. Футбол

Боссы Суперлиги не признают своего поражения.

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции
Фото: sport-express.ru

Представители европейской Суперлиги подали иск в суд Евросоюза на возможные неправомерные действия УЕФА и ФИФА в отношении участников нового турнира.

Это стало известно из информации пресс-службы суда ЕС.

Суперлига подала иск против футбольных организаций за нарушение закона о конкуренции.

Участники проекта - "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - ссылаются на решение суда Мадрида, запрещающее УЕФА препятствовать созданию Суперлиги.

Напомним, изначально учредителями нового турнира выступили 12 клубов, однако "Атлетико", "Интер", "Милан" и 6 английских клубов: "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" вскоре вышли из данного проекта, а также направили в УЕФА "Декларацию о приверженности".

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