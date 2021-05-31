Нардеп Яна Зинкевич отобралась на Warrior Games

Соревнования пройдут осенью в США.

Нардеп Яна Зинкевич отобралась на Warrior Games
Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич вошла в состав сборной Украины, которая осенью примет участие в международных мультиспортивных соревнованиях Warrior Games (Игры Воинов) в США.

Об этом сообщается в фейсбуке команды Украины.

В начале роSSийско-украинской войны Зинкевич была начмедом Добровольческого украинского корпуса. В 2015 году она попала в ДТП возле Днепра и с тех пор передвигается на коляске.

На Играх воинов она будет соревноваться в гребле.

Всего из Украины на соревнования поедут 40 ветеранов.

Warrior Games - это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмированных или заболевших при исполнении своих служебных обязанностей. Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд. В этом году оно будет проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США.

В программу Игр воинов входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

В этом году в соревнованиях примут участие команды из восьми стран мира: США, Украины, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера БундестимНемецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим
"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы
Украина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта
Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"
УЕФА рассматривает изменение формата проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов. ФутболУЕФА рассматривает изменение формата проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские ветераны впервые примут участие в соревнованиях Warrior GamesУкраинские ветераны впервые примут участие в соревнованиях Warrior Games
На Олимпиаду в Токио отобралась 11-летняя спортсменкаНа Олимпиаду в Токио отобралась 11-летняя спортсменка
Нардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории УкраиныНардеп от "Слуги народа" Беленюк не включил братьев Кличко в топ-6 спортсменов в истории Украины
Конкурент нардепа Беленюка по сборной Украины вышел в финал чемпионата ЕвропыКонкурент нардепа Беленюка по сборной Украины вышел в финал чемпионата Европы
Бывшая роSSийская фигуристка, ранее заявившая о пользе применения допинга, отобралась на юниорский ЧМ от УкраиныБывшая роSSийская фигуристка, ранее заявившая о пользе применения допинга, отобралась на юниорский ЧМ от Украины
МВД наградило призеров Invictus Games 2018МВД наградило призеров Invictus Games 2018
Украина завоевала две золотые медали на Invictus Games-2018Украина завоевала две золотые медали на Invictus Games-2018
Украина получила первую медаль на Invictus Games-2018Украина получила первую медаль на Invictus Games-2018
Украинские военные впервые примут участие в Invictus GamesУкраинские военные впервые примут участие в Invictus Games
Нардепы просят наградить посмертно вратаря краматорского Авангарда. ФутболНардепы просят наградить посмертно вратаря краматорского Авангарда. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости