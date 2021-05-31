Нардеп Яна Зинкевич отобралась на Warrior Games

Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич вошла в состав сборной Украины, которая осенью примет участие в международных мультиспортивных соревнованиях Warrior Games (Игры Воинов) в США .

Об этом сообщается в фейсбуке команды Украины.

В начале роSSийско-украинской войны Зинкевич была начмедом Добровольческого украинского корпуса. В 2015 году она попала в ДТП возле Днепра и с тех пор передвигается на коляске.

На Играх воинов она будет соревноваться в гребле.

Всего из Украины на соревнования поедут 40 ветеранов.

Warrior Games - это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмированных или заболевших при исполнении своих служебных обязанностей. Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд. В этом году оно будет проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида, США .

В программу Игр воинов входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.