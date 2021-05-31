Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города

В турецкой Второй лиге состоялся финал плей-офф, в котором "Коджаэлиспор" разгромил "Сакарьяспор" - 4:0 и вернулся в Первую лигу.

Это значимое событие команда решила отпраздновать вместе со своими фанами и отправилась кататься на автобусе по улицам Измита.

Однако во время парада произошел конфуз, который мог превратиться в трагедию.

29-летний защитник команды Бахри Джан Авджи выпал со второго этажа транспортного средства прямо на проезжую часть. И только чудом не попал под колеса автомобиля.

"После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним все в порядке. Поправляйся скорее, Бахри Джан Авджи!", - прокомментировала ситуацию клубная пресс-служба.