Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города

"Коджаэлиспор" праздновал выход в Первую лигу.

Игрок турецкого футбольного клуба выпал со второго этажа автобуса во время парада по улицам города
Бахрі Джан Авджі
Фото: kocaelispor.com.tr

В турецкой Второй лиге состоялся финал плей-офф, в котором "Коджаэлиспор" разгромил "Сакарьяспор" - 4:0 и вернулся в Первую лигу.

Это значимое событие команда решила отпраздновать вместе со своими фанами и отправилась кататься на автобусе по улицам Измита.

Однако во время парада произошел конфуз, который мог превратиться в трагедию.

29-летний защитник команды Бахри Джан Авджи выпал со второго этажа транспортного средства прямо на проезжую часть. И только чудом не попал под колеса автомобиля.

"После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним все в порядке. Поправляйся скорее, Бахри Джан Авджи!", - прокомментировала ситуацию клубная пресс-служба.

Allah korumu?...
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— Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) May 29, 2021

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