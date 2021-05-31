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2021-05-31
Две легенды "Динамо" стали "Почетными гражданами Киева". Футбол
Владимир Мунтян и Андрей Биба отмечены почетными званиями.
Володимир Мунтян
Фото: ФК "Динамо"
Ко Дню Киева столичная власть подготовила личные подарки для двух легендарных футболистов "Динамо" - звание "Почетных граждан Киева" получат ветераны столичного клуба Владимир Мунтян и Андрей Биба, сообщает Meta-ratings.com.ua.
74-летний Мунтян становился 7 раз чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал Кубок СССР, был участником чемпионата мира-1970.
83-летний Биба трижды выигрывал с "Динамо" чемпионский титул, дважды Кубок СССР, лучший футболист страны (1966), первый советский футболист, забивший гол в еврокубках.