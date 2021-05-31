Две легенды "Динамо" стали "Почетными гражданами Киева". Футбол

Владимир Мунтян и Андрей Биба отмечены почетными званиями.

Ко Дню Киева столичная власть подготовила личные подарки для двух легендарных футболистов "Динамо" - звание "Почетных граждан Киева " получат ветераны столичного клуба Владимир Мунтян и Андрей Биба, сообщает Meta-ratings.com.ua.

74-летний Мунтян становился 7 раз чемпионом СССР , обладателем Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА , дважды выигрывал Кубок СССР , был участником чемпионата мира-1970.