Две легенды "Динамо" стали "Почетными гражданами Киева". Футбол

Владимир Мунтян и Андрей Биба отмечены почетными званиями.

Две легенды "Динамо" стали "Почетными гражданами Киева"
Володимир Мунтян
Фото: ФК "Динамо"

Ко Дню Киева столичная власть подготовила личные подарки для двух легендарных футболистов "Динамо" - звание "Почетных граждан Киева" получат ветераны столичного клуба Владимир Мунтян и Андрей Биба, сообщает Meta-ratings.com.ua.

74-летний Мунтян становился 7 раз чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал Кубок СССР, был участником чемпионата мира-1970.

83-летний Биба трижды выигрывал с "Динамо" чемпионский титул, дважды Кубок СССР, лучший футболист страны (1966), первый советский футболист, забивший гол в еврокубках.

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