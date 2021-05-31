У нас такое невозможно: владелец и главный тренер "Челси" впервые встретились только после финала Лиги чемпионов. Футбол
Их нравы.
Томас Тухель і Роман Абрамович
Фото: Eurosport
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после финала Лиги чемпионов.
"Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи - или худший, ведь теперь все может стать только хуже!
Мы снова поговорим, и я смогу убедить его, что по-прежнему жажду побед. Я жажду побед и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", - приводит слова пресс-служба UEFA.
Добавим, что также впервые три немецких тренера подряд привели свои команды к победе в ЛЧ.
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