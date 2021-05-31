У нас такое невозможно: владелец и главный тренер "Челси" впервые встретились только после финала Лиги чемпионов. Футбол

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после финала Лиги чемпионов.

"Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи - или худший, ведь теперь все может стать только хуже!

Мы снова поговорим, и я смогу убедить его, что по-прежнему жажду побед. Я жажду побед и являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильной команды, которая полностью поддерживает мои убеждения в футболе", - приводит слова пресс-служба UEFA.

Добавим, что также впервые три немецких тренера подряд привели свои команды к победе в ЛЧ.

? - The @ChampionsLeague has been won by a ?? manager for the 3??rd consecutive season



2020/21 - Thomas Tuchel??

2019/20 - Hansi Flick??

2018/19 - J?rgen Klopp?? #UCL #UCLfinal — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 29, 2021

Отметим, что "Челси" стал 13-м клубом, который выиграл главный клубный турнир Европы более чем один раз.