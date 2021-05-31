Клуб Бекхэма оштрафовали на $2 млн за трансфер чемпиона мира

Американский клуб "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм, оштрафовали на 2 млн долларов, сообщает isport.ua.

В марте лига американского соккера МЛС начала расследование в отношении клуба по поводу трансфера полузащитника Блеза Матюиди. Флоридский клуб подозревали в превышении потолка зарплат лиги.

Как сообщает официальный сайт МЛС, в ходе рассмотрения дела было выявлено нарушение правила определения в составе Матюиди, а также колумбийского защитника Андреса Рейеса.

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также колумбиец, должны были иметь статус назначенных игроков, что позволяло вывести их из-под потолка зарплат, а не использовать целевой бюджет.

Кроме того, было обнаружено, что клуб не раскрывал истинные соглашения, которые привели к занижению окладов Леандро Гонсалеса Пиреса, Хорхе Фигаля и Хулиана Каррансы. В итоге за все эти нарушения "Интер Майами" получил штраф в размере 2 млн долларов.

Также управляющий владелец клуба Хорхе Масса должен выплатить штраф в размере 250 тыс., а спортивный директор Пол МакДонаф отстранен от любой деятельности до конца сезона МЛС 2022 года.

При этом отмечается, что ни один из игроков клуба не был предметом расследования, не допустил никаких нарушений и не знал о нарушениях со стороны клуба, поэтому их контракты остаются в силе.

Также МЛС добавила, что расследование не выявило никаких нарушений со стороны других владельцев клуба, в том числе и Дэвида Бекхэма.

Напомним, 34-летний Матюиди перешел в "Интер Майами" из "Ювентуса" летом 2020 года.