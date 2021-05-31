Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей

На Кипре завершился Чемпионат Европы по самбо.

В Лимассоле соревновались три возрастные категории - мужчины и женщины, юниоры и юниорки (20 лет и моложе), юноши и девушки (до 18 лет).

Турнир среди взрослых проходил в трех категориях - женщины и мужчины (спортивное самбо), мужчины (боевое самбо).

При этом нужно отметить, что в 2021 году уменьшилось количество весовых категорий - с девяти до семи.

Национальная команда Украины завоевала 14 наград (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых), а также получила два кубка в командном зачете (золотой в боевом разделе, серебряный - в соревнованиях женщин).

Чемпионами Европы стали:

Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг, Черниговская область)

Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)

Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)

Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг, Донецкая область)

Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)

Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг, Одесская область).

Вице-чемпионы:

Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)

Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг, Одесская область)

Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев).

"Бронза" досталась: