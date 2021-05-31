Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей

Украинцы успешно выступили в Лимассоле.

Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей
Фото: Олексій Гончарук

На Кипре завершился Чемпионат Европы по самбо.

В Лимассоле соревновались три возрастные категории - мужчины и женщины, юниоры и юниорки (20 лет и моложе), юноши и девушки (до 18 лет).

Турнир среди взрослых проходил в трех категориях - женщины и мужчины (спортивное самбо), мужчины (боевое самбо).

При этом нужно отметить, что в 2021 году уменьшилось количество весовых категорий - с девяти до семи.

Национальная команда Украины завоевала 14 наград (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых), а также получила два кубка в командном зачете (золотой в боевом разделе, серебряный - в соревнованиях женщин).

Чемпионами Европы стали:

  • Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг, Черниговская область)
  • Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)
  • Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)
  • Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг, Донецкая область)
  • Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)
  • Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг, Одесская область).

Вице-чемпионы:

  • Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)
  • Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг, Одесская область)
  • Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев).

"Бронза" досталась:

  • Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область)
  • Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг, Киев)
  • Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг, Черкасская область)
  • Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область)
  • Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг, Харьковская область).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера БундестимНемецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим
"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы
Украина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта
Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"
УЕФА рассматривает изменение формата проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов. ФутболУЕФА рассматривает изменение формата проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. ФутболЧемпион мира U-20 в составе сборной Украины принял гражданство другой страны. Футбол
Сборная Украины стала вице-чемпионом мира по аэробикеСборная Украины стала вице-чемпионом мира по аэробике
Объявлена символическая сборная Лиги Европы сезона-2020/21. ФутболОбъявлена символическая сборная Лиги Европы сезона-2020/21. Футбол
"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы
Украина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбеУкраина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Латвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккеяЛатвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккея
Сборная Украины "перестреляла" россиянок и стала чемпионом ЕвропыСборная Украины "перестреляла" россиянок и стала чемпионом Европы
Отмена Олимпиады обойдется Японии в половину годового бюджета УкраиныОтмена Олимпиады обойдется Японии в половину годового бюджета Украины
Сборная Украины по легкой атлетике пропустит ЧЕ из-за ковида в тренировочном лагереСборная Украины по легкой атлетике пропустит ЧЕ из-за ковида в тренировочном лагере
Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021
Последние новости
Подгружаем последние новости