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2021-05-31
Сборная Украины по самбо получила на чемпионате Европы 14 медалей
Украинцы успешно выступили в Лимассоле.
Фото: Олексій Гончарук
На Кипре завершился Чемпионат Европы по самбо.
В Лимассоле соревновались три возрастные категории - мужчины и женщины, юниоры и юниорки (20 лет и моложе), юноши и девушки (до 18 лет).
Турнир среди взрослых проходил в трех категориях - женщины и мужчины (спортивное самбо), мужчины (боевое самбо).
При этом нужно отметить, что в 2021 году уменьшилось количество весовых категорий - с девяти до семи.
Национальная команда Украины завоевала 14 наград (6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых), а также получила два кубка в командном зачете (золотой в боевом разделе, серебряный - в соревнованиях женщин).
Чемпионами Европы стали:
- Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг, Черниговская область)
- Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)
- Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)
- Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг, Донецкая область)
- Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)
- Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг, Одесская область).
Вице-чемпионы:
- Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)
- Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг, Одесская область)
- Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев).
"Бронза" досталась:
- Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область)
- Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг, Киев)
- Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг, Черкасская область)
- Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область)
- Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг, Харьковская область).