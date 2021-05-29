В Киеве экс-игрока "Шахтера" задержали пьяным за рулем

Во время задержания Вячеслав Шевчук кричал и толкал патрульных.

В центре Киева , на бульваре Леси Украинки, за вождение в нетрезвом состоянии задержали бывшего игрока футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука.

Об этом пишет sport.ua.

Полицейские остановили автомобиль Porsche 911, за рулем которого находился Шевчук, обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, надели на него наручники и задержали.

Во время задержания Шевчук вел себя неадекватно, дико кричал и толкал патрульных. Тест на алкоголь он проходить отказался.

Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие Шахтера. По версии футболиста, его якобы "слили" друзья из ФК.

Напомним, Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык, которая систематически затягивала рассмотрение дел по вождению в пьяном виде и закрывала производство из-за истечения сроков.