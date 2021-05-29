Дзюдоистка Дарья Белодед не поедет на Чемпионат мира

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отказалась принимать участие в Чемпионате мира, который пройдет в столице Венгрии. Спортсменка и красавица приняла для себя очень важное решение.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Будапеште (Венгрия) с 6 по 13 июня 2021 года. Однако в празднике спорта украинская двукратная чемпионка Дарья Белодед принимать участие отказалась. Дзюдоистка в это время будет активно оттачивать мастерство на базе "Заросляк", которая находится в Карпатах.

Тренер украинской сборной по дзюдо Виталий Дуброва сообщил, что Дарья Белодед будет готовиться к Олимпийским играм без практики в Венгрии. Вместо участия в Чемпионате по дзюдо двукратная чемпионка мира проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Карпатах.

В украинскую сборную по дзюдо, которые представят родную страну в Венгрии, вошли 17 спортсменов, 13 из наших дзюдоистов будут соревноваться в личном турнире, а еще четверо – в командных состязаниях.

Отметим, что талантливая украинская спортсменка Дарья Белодед завоевала титул чемпионки Европы по дзюдо в 2017-м году, а затем дважды подряд становилась чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах.

Напомним, ранее Дарья Белодед показала свой автомобиль. Теперь поклонники дзюдоистки знают, на чем ездят чемпионы.