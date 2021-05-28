"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы

Балансовая стоимость "Королевского клуба" оценивается почти в €3 млрд.

"Реал"
Фото: ФК "Реал"
"Реал"

Согласно отчету The European Elite 2021, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, мадридский "Реал" третий год подряд становится самым дорогим футбольным клубом в Европе, сообщает пресс-служба "Королевского клуба".

Оценочная стоимость "Реала" составляет 2,909 млрд евро.

В топ-3 клуб с "Сантьяго Бернабеу" опередил в рейтинге "Барселону" (2,869 млрд) и "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).

При этом в отчете KPMG подчеркивается, что стоимость всех клубов снизилась из-за пандемии COVID-19, а убытки за последний год в среднем достигли 15%.

Примечательно, что в топ-10 ровно половина клубов представляет Английскую премьер-лигу. А замыкает топ-15 клуб, который по итогам нынешнего сезона покинул Бундеслигу - "Шальке 04".

Топ-15 самых богатых клубов Европы.

  1. "Реал" - 2,909 млрд евро
  2. "Барселона" - 2,869
  3. "Манчестер Юнайтед" - 2,661
  4. "Бавария" - 2,621
  5. "Ливерпуль" - 2,284
  6. "Манчестер Сити" - 2,170
  7. "Челси" - 1,875
  8. "Пари Сен-Жермен" - 1,754
  9. "Тоттенхэм" - 1,708
  10. "Ювентус" - 1,480
  11. "Арсенал" - 1,445
  12. "Боруссия" Дортмунд - 1,220
  13. "Атлетико" - 1,133
  14. "Интер" - 877
  15. "Шальке 04" - 502

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