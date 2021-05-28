"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы
Балансовая стоимость "Королевского клуба" оценивается почти в €3 млрд.
Согласно отчету The European Elite 2021, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, мадридский "Реал" третий год подряд становится самым дорогим футбольным клубом в Европе, сообщает пресс-служба "Королевского клуба".
Оценочная стоимость "Реала" составляет 2,909 млрд евро.
В топ-3 клуб с "Сантьяго Бернабеу" опередил в рейтинге "Барселону" (2,869 млрд) и "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).
При этом в отчете KPMG подчеркивается, что стоимость всех клубов снизилась из-за пандемии COVID-19, а убытки за последний год в среднем достигли 15%.
Примечательно, что в топ-10 ровно половина клубов представляет Английскую премьер-лигу. А замыкает топ-15 клуб, который по итогам нынешнего сезона покинул Бундеслигу - "Шальке 04".
Топ-15 самых богатых клубов Европы.
- "Реал" - 2,909 млрд евро
- "Барселона" - 2,869
- "Манчестер Юнайтед" - 2,661
- "Бавария" - 2,621
- "Ливерпуль" - 2,284
- "Манчестер Сити" - 2,170
- "Челси" - 1,875
- "Пари Сен-Жермен" - 1,754
- "Тоттенхэм" - 1,708
- "Ювентус" - 1,480
- "Арсенал" - 1,445
- "Боруссия" Дортмунд - 1,220
- "Атлетико" - 1,133
- "Интер" - 877
- "Шальке 04" - 502