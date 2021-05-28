"Реал" третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы

Балансовая стоимость "Королевского клуба" оценивается почти в €3 млрд.

Фото: ФК "Реал" "Реал"

Согласно отчету The European Elite 2021, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, мадридский "Реал" третий год подряд становится самым дорогим футбольным клубом в Европе, сообщает пресс-служба "Королевского клуба".

Оценочная стоимость "Реала" составляет 2,909 млрд евро.

В топ-3 клуб с "Сантьяго Бернабеу" опередил в рейтинге "Барселону" (2,869 млрд) и "Манчестер Юнайтед" (2,661 млрд).

При этом в отчете KPMG подчеркивается, что стоимость всех клубов снизилась из-за пандемии COVID-19, а убытки за последний год в среднем достигли 15%.

Примечательно, что в топ-10 ровно половина клубов представляет Английскую премьер-лигу. А замыкает топ-15 клуб, который по итогам нынешнего сезона покинул Бундеслигу - "Шальке 04".

Топ-15 самых богатых клубов Европы.