УЕФА наказал Ибрагимовича и "Милан" за наличие у Златана доли в букмекерской компании

Шведом был нарушен регламент УЕФА и ФИФА.

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович совместно с миланским клубом оштрафованы УЕФА за наличие у форварда Rossoneri доли в букмекерской компании, сообщает пресс-служба УЕФА .

Путем расследования было установлено, что у шведского нападающего есть доля в букмекерской конторе, что является нарушением статьи 12 (2) (b) Дисциплинарных правил УЕФА .

УЕФА постановил оштрафовать Ибрагимовича на 50 тысяч евро. Также швед должен избавиться от своей доли.

"Милану" вынесли предупреждение и оштрафовали на 25 тысяч евро.

В прошлом сезоне Ибрагимович забил за "Милан" 17 голов и отдал три голевые передачи. "Милан" финишировал на втором месте Серии А.