Новостей.COM ⇒
2021-05-28
УЕФА наказал Ибрагимовича и "Милан" за наличие у Златана доли в букмекерской компании
Шведом был нарушен регламент УЕФА и ФИФА.
Златан Ібрагімович
Фото: ESPN
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович совместно с миланским клубом оштрафованы УЕФА за наличие у форварда Rossoneri доли в букмекерской компании, сообщает пресс-служба УЕФА.
Путем расследования было установлено, что у шведского нападающего есть доля в букмекерской конторе, что является нарушением статьи 12 (2) (b) Дисциплинарных правил УЕФА.
УЕФА постановил оштрафовать Ибрагимовича на 50 тысяч евро. Также швед должен избавиться от своей доли.
"Милану" вынесли предупреждение и оштрафовали на 25 тысяч евро.
В прошлом сезоне Ибрагимович забил за "Милан" 17 голов и отдал три голевые передачи. "Милан" финишировал на втором месте Серии А.