В ответ на открытие УЕФА дисциплинарного дела "Реал", "Барселона" и "Ювентус" опубликовали совместное заявление. Футбол

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"Реал", "Барселона" и "Ювентус" опубликовали совместное заявление в связи с открытием 25 мая УЕФА дисциплинарного дела за участие клубов в проекте европейской Суперлиги.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" хотели бы выразить свое полное отторжение упорного принуждения, которое УЕФА применяет по отношению к трем из числа наиболее значимых организаций в мировом футболе, - говорится в заявлении. - Это тревожащая позиция, представляющая собой вопиющее нарушение решения судов, уже сделавших четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий по наказанию клубов-основателей Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается", - цитирует заявление клубов пресс-служба "Реала".

"В связи с этим открытие дисциплинарного дела УЕФА не поддается осмыслению и является прямой атакой на верховенство права, которое мы, жители Европейского союза, создали демократическим путем. Такие действия - это прямое проявление неуважения к судам", - говорится в коммюнике.

"С самого начала проект Суперлиги продвигался с целью улучшения ситуации в европейском футболе с помощью постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в нестабильной экономической ситуации, в которой сейчас оказались многие европейские клубы", - говорится в заявлении.

"Вместо того, чтобы найти способ модернизировать футбол через открытый диалог, УЕФА ожидает, что мы выйдем из продолжающихся судебных разбирательств, которые ставят под сомнение их монополию на европейский футбол. "Барселона", "Реал" и "Ювентус", которым уже исполнилось более ста лет, не воспринимают никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать, уважительно и в диалоге, срочные решения, которые необходимы футболу в настоящее время.

Или мы реформируем футбол, или нам придется ждать его неизбежного краха", - убеждены в "Реале", "Барселоне" и "Ювентусе".