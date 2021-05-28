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2021-05-28
"Ювентус" объявил имя нового главного тренера
Массимилиано Аллегри вернулся в туринский клуб.
Фото: ФК "Ювентус"
Массимилиано Аллегри
"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.
53-летний итальянский специалист заключил с туринским клубом контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.
Отметим, что Аллегри заменил Андреа Пирло, который покинул Bianconerri после 11 месяцев работы. В сезоне 2020/21 "Ювентус" занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии, а в Лиге чемпионов завершил борьбу после 1/8 финала, проиграв "Порту".
Напомним, Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. За это время он выиграл с командой 11 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Италии. После ухода из "Ювентуса" находился в отпуске.