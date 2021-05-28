"Ювентус" объявил имя нового главного тренера

Массимилиано Аллегри вернулся в туринский клуб.

Фото: ФК "Ювентус" Массимилиано Аллегри

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

53-летний итальянский специалист заключил с туринским клубом контракт, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.

Отметим, что Аллегри заменил Андреа Пирло, который покинул Bianconerri после 11 месяцев работы. В сезоне 2020/21 "Ювентус" занял четвертое место в чемпионате Италии, выиграл Кубок Италии, а в Лиге чемпионов завершил борьбу после 1/8 финала, проиграв "Порту".

Напомним, Аллегри тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. За это время он выиграл с командой 11 трофеев, включая 5 титулов чемпиона Италии. После ухода из "Ювентуса" находился в отпуске.