Украина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Олег Омельчук стал чемпионом Европы.

Украина выиграла еще одно "золото" чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Фото: European Shooting Confederation

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке, Олег Омельчук завоевал золото в стрельбе из пистолета с 50-метровой дистанции.

В финале Омельчук набрал 569 очков по итогам шести попыток и на 7 очков опередил серба Дамира Микеца.

"Бронза" у еще одного представителя Украины - Виктора Банькина. Он набрал 559 очков.

Омельчук стал трехкратным чемпионом Европы. В 2014 году он выиграл "золото" в стрельбе из пистолета с 10-метровой дистанции, а в 2019 году занял первое место вместе с Еленой Костевич в миксте.

Всего в копилке сборной Украины три медали континентального первенства. Ранее чемпионками Европы в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров стали Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева.

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