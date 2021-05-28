УЕФА рассматривает изменение формата проведения полуфиналов и финала Лиги чемпионов. Футбол

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стремится реформировать Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить правило выездного гола. Вслед за этим появилась информация, что организация рассматривает идею об изменении самого формата проведения плей-офф турнира, начиная с 2024 года.

В частности, футбольные функционеры хотят, чтобы в полуфинале победителя определяли не по итогам двухматчевого противостояния, а по итогам одной встречи, сообщает The New York Times.

Кроме того, рассматривается идея, чтобы полуфинальные матчи, а также финал проходили на одной неделе и в одном городе. Также предлагается разнообразить эту неделю развлекательными мероприятиями - концертами и играми с участием легенд футбола.

По мнению УЕФА , финансовые потери от подобного решения будут незначительными.

Идея возникла после формата, использованного в прошлом сезоне, когда из-за разгара пандемии коронавируса с 1/4 финала команды играли по одному матчу в Лиссабоне.