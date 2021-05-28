Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"

В качестве главного тренера.

Ребров может вернуться в "Тоттенхэм"
Сергій Ребров - гравець "Тоттенгема"
Фото: Твиттер "Тоттенгема"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров, чье время пребывания у руля Fradi, по словам президента клуба Габора Кубатова, подошло к концу, является одним из кандидатов на пост главного тренера "Тоттенхэма".

По информации Tuttomercatoweb, "шпоры" рассматривают украинского специалиста в качестве альтернативного варианта.

Лондонский клуб ставит своим приоритетом возвращение на эту должность Маурисио Почеттино, но если переговоры ни к чему не приведут, то The Spurs рассмотрят вариант с Ребровым.

Напомним, что во времена своей игровой карьеры Ребров провел два сезона на "Уайт Харт Лейн", и с 2000 по 2002 год провел за "Тоттенхэм" 59 игр, в которых забил 10 голов.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" занял седьмое место, что обеспечило команде участие в новом турнире - Лиге конференций.

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