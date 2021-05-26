Латвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккея

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал свое решение о замене государственного флага Беларуси в центре города, а также о решении убрать флаг Международной федерации хоккея (IIHF).

"По просьбе господина Фазеля (президент IIHF, - прим. LB.ua) мы убираем флаги международных конфедераций, - цитирует Стакиса "Спорт-Экспресс". - В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея - для меня это было бы неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений".

24 мая IIHF отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Стакис сообщил в Twitter , что было принято решение также убрать флаг IIHF.

"Мы отправили письмо мэру Риги, - заявил президент IIHF. - Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги".

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на ЧМ по хоккею заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади латвийской столицы флаг РоSSии. Там были размещены флаги всех стран-участниц ЧМ. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета РоSSии.

Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства РоSSию отстранили от крупных спортивных соревнований сроком на 2 года. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР.