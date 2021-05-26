Латвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккея

Между мэром Риги и президентом IIHF вышел конфликт.

Латвия заменила флаги Беларуси и РоSSии на чемпионате мира по хоккею и убрала флаг Международной федерации хоккея
Мартіньш Стакіс
Фото: LETA/Evija Trifanova

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал свое решение о замене государственного флага Беларуси в центре города, а также о решении убрать флаг Международной федерации хоккея (IIHF).

"По просьбе господина Фазеля (президент IIHF, - прим. LB.ua) мы убираем флаги международных конфедераций, - цитирует Стакиса "Спорт-Экспресс". - В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, просто получать удовольствие от хоккея - для меня это было бы неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки своих преступлений".

24 мая IIHF отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также убрать флаг IIHF.

"Мы отправили письмо мэру Риги, - заявил президент IIHF. - Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги".

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на ЧМ по хоккею заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади латвийской столицы флаг РоSSии. Там были размещены флаги всех стран-участниц ЧМ. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета РоSSии.

Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства РоSSию отстранили от крупных спортивных соревнований сроком на 2 года. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера БундестимНемецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим
Британцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лигиБританцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лиги
В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегунВ Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун
УЕФА подсчитал общие потери клубов от пандемии: они огромны. ФутболУЕФА подсчитал общие потери клубов от пандемии: они огромны. Футбол
Президент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. ФутболПрезидент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси могут отобрать еще один спортивный форум из-за политической обстановкиВ Беларуси могут отобрать еще один спортивный форум из-за политической обстановки
Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021
Чемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате ПольшиЧемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате Польши
На чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спинеНа чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спине
Перед чемпионатом мира по хоккею в одной из сборных 15 игроков заболели коронавирусомПеред чемпионатом мира по хоккею в одной из сборных 15 игроков заболели коронавирусом
Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22
Игроки "Лестера" вынесли на поле флаг Палестины после победы в Кубке Англии. Футбол
В топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли боец и два футболиста — ForbesВ топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли боец и два футболиста — Forbes
Дуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате ЕвропыДуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате Европы
Украина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спортаУкраина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта
Последние новости
Подгружаем последние новости