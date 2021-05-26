Генеральный партнер Олимпиады-2020 призвал отменить Игры

Газета Asahi Shimbun стала первым японским изданием, которое выступило против форума.

Генеральный партнер Олимпиады-2020 призвал отменить Игры
Фото: Esquaire

Генеральный партнер Олимпийских игр-2020 в Токио газета Asahi Shimbun призвала правительство Японии отменить соревнования. Издательство непосредственно обратилось к премьер-министру страны Йосихиде Суга.

"Мы не можем считать рациональным проведение Олимпийских игр в городе этим летом.

Недоверие и негативная реакция на безрассудное национальное правительство, правительство Токио и участников Олимпийских игр - не что иное, как эскалация. Мы требуем, чтобы премьер-министр Суга спокойно оценил обстоятельства и принял решение об отмене летнего мероприятия", - говорится в заявлении.

Среди главных аргументов газетчики приводят здоровье людей, пропуск тестовых соревнований, а также ограничение передвижения спортсменов по олимпийской деревне.

"Первоочередной задачей должна стать поддержка базовой структуры, которая защищает жизнь, здоровье и средства к существованию граждан. Олимпийским играм никогда нельзя позволять создавать ситуацию, угрожающую этой структуре.

Наши наибольшие опасения связаны с влиянием Игр на здоровье граждан. Нет никакой гарантии, что в ближайшие дни инфекция будет взята под контроль. На самом деле появление разновидностей COVID-19 сделало ситуацию еще более тревожной", - говорится в заявлении.

"Несмотря на то, что массовые прививки начались, в ближайшее время Япония определенно не получит коллективный иммунитет.

На этом фоне в Японию приедут более 90 тысяч спортсменов и олимпийский персонал. И даже если на играх не будет зрителей, если добавить волонтеров, их соберется гораздо больше сотни тысяч человек.

Все эти люди поедут домой, когда Игры закончатся. Нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что после того, как вирусоносители со всего мира соберутся в Японии, вирус распространится по всему миру", - опасаются в "Асахи Симбун".

Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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