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2021-05-26
L\'Equipe обнародовал призовой фонд еврокубкового сезона 2021/22
В новом сезоне к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавится еще один турнир.
Фото: en.as.com
Авторитетное французское издание L'Equipe раскрыло призовые, которые будут распределены между Лигой чемпионов, Лигой Европы и Лигой Конференций в сезоне-2021/22.
Общий призовой фонд еврокубков:
- Лига чемпионов - €2,032 млрд
- Лига Европы - €465 млн
- Лига Конференций - €235 млн
Призовые за выход команд в групповой этап:
- Лига чемпионов - €15,64 млн (что примерно на €0,39 млн больше, чем в сезоне 2020/21)
- Лига Европы - €3,63 млн (ранее выход в групповой этап стоил € 2,92 млн)
- Лига Конференций - €2,94 млн
Призовые за результаты на групповом этапе:
- Лига чемпионов: победа - € 2,8 млн, ничья - €0,93 млн
- Лига Европы: победа - €0,63 млн, ничья - €0,21 млн
- Лига Конференций: победа - €0,5 млн, ничья - €0,166 млн
Призовые за выход в плей-офф:
- Лига чемпионов: 1/8 финала - €9,6 млн, четвертьфинал - €10,6 млн, полуфинал - €12,5 млн, финал - €15,5 млн, трофей - €20 млн.
- Лига Европы: победитель группы - €1,1 млн, второе место в группе - €0,55 млн, трофей - около €8,5 млн.
- Лига Конференций: победитель группы - €0,65 млн, второе место в группе - €0,325 млн, трофей - €8,9 млн (хотя это может быть ошибкой, так как это больше суммы, присужденной победителю Лиги Европы).