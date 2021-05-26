Фан бежал за лидером "Джиро д\'Италия" с бензопилой

Эган Берналь всего этого не видел.

Фан бежал за лидером "Джиро д'Италия" с бензопилой
Еган Берналь
Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Колумбийский гонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь выиграл 16-й этап веломногодневки "Джиро д'Италия" и упрочил свое лидерство в общем зачете.

Второе место занял француз Ромен Барди из DSM, а третье - итальянец Дамиано Карузо из Bahrain - Victorious.

Значительная часть этапа не была показана по телевидению из-за тяжелых погодных условий. Позже в СМИ появилась фотография, на которой за будущим победителем этапа ближе к вершине перевала Пассо Джау в экстазе бежит болельщик с бензопилой.

Никто не даст точного ответа на вопрос, была ли она включена.

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