В Беларуси могут отобрать еще один спортивный форум из-за политической обстановки

На июнь в Минске запланирован чемпионат Европы по велоспорту.

В Беларуси могут отобрать еще один спортивный форум из-за политической обстановки
Фото: news.online.ua

Федерация велоспорта Германии отказывается участвовать в чемпионате Европы на треке в Минске из-за посадки самолета Ryanair на прошлых выходных, сообщает официальный сайт немецкой велофедерации.

Немецкая сторона уже связалась с Европейской ассоциацией велосипедистов (ECF) и сообщила о своих намерениях.

Германия настаивает на переносе соревнований из Беларуси в другую страну. В ближайший четверг ECF примет решение относительно чемпионата на заседании в Лозанне.

Чемпионат Европы на треке должен пройти в Минске с 23-27 июня.

Ранее Беларусь уже потеряла чемпионаты мира по хоккею, пятиборью, а также командный чемпионат Европы по настольному теннису. Недавно из Беларуси перенесли этап Кубка мира по биатлону.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

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