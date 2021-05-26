Сборная Украины "перестреляла" россиянок и стала чемпионом Европы

В Хорватии проходит ЧЕ по стрельбе.

Фото: НОК Украины

С 20 мая по 6 июня хорватский город Осиек принимает чемпионат Европы по пулевой стрельбе.

Женская сборная Украины стала обладателем золотых медалей в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В финале украинки Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева победили россиянок - 17:11.

???Наша перемога в Осієку!!!

Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.

Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5 — НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021