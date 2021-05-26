Сборная Украины "перестреляла" россиянок и стала чемпионом Европы
В Хорватии проходит ЧЕ по стрельбе.
Фото: НОК Украины
С 20 мая по 6 июня хорватский город Осиек принимает чемпионат Европы по пулевой стрельбе.
Женская сборная Украины стала обладателем золотых медалей в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.
В финале украинки Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева победили россиянок - 17:11.
???Наша перемога в Осієку!!! Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м. Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5