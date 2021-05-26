Отмена Олимпиады обойдется Японии в половину годового бюджета Украины

Олимпийские игры - это не только "Быстрее, выше, сильнее".

Отмена Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом обойдется Японии порядка 1,81 триллиона иен (17 млрд долларов), сообщает kyodonews.net, ссылаясь на результаты исследования Института Номура.

Для сравнения, доходы государственного бюджета Украины на 2021 год составляют 1,084 трлн грн. (38,7 млрд долл.).

При этом Исследовательский институт предупреждает о еще больших экономических потерях, если будет объявлено новое чрезвычайное положение, чтобы справиться с новым всплеском случаев коронавируса после проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

На прошлой неделе вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио будут проведены, даже если в японской столице будет действовать чрезвычайное положение.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ее перенесли на 2021 год.

Игры пройдут этим летом с 23 июля по 8 августа. До церемонии Открытия Олимпиады осталось 58 дней.