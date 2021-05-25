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2021-05-25
Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим
Как и предполагалось, им станет Ханс-Дитер Флик.
Фото: dfb.de
Бывший главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который по окончании сезона-2020/21 расторг контракт с мюнхенским клубом, станет главным тренером сборной Германии.
Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), 56-летний немецкий специалист возглавит Бундестим по завершению Евро-2020.
Контракт рассчитан до 2024 года. Напомним, Евро-2024 примет именно Германия.
Отметим, что за полтора года работы с "Баварией" Флик выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Добавим, что Евро-2020 станет прощальным для нынешнего наставника Бундестим Йоахима Лева.