Немецкий футбольный союз объявил имя нового главного тренера Бундестим

Как и предполагалось, им станет Ханс-Дитер Флик.

Фото: dfb.de

Бывший главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который по окончании сезона-2020/21 расторг контракт с мюнхенским клубом, станет главным тренером сборной Германии.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), 56-летний немецкий специалист возглавит Бундестим по завершению Евро-2020.

Контракт рассчитан до 2024 года. Напомним, Евро-2024 примет именно Германия.

Отметим, что за полтора года работы с "Баварией" Флик выиграл 7 трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Добавим, что Евро-2020 станет прощальным для нынешнего наставника Бундестим Йоахима Лева.

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