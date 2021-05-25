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2021-05-25
Украинец сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Германии
ФИФА сообщила УАФ о решении Эрика Шуранова.
Ерік Шуранов
Фото: ФК "Нюрнберг"
Форвард клуба Второй Бундеслиги "Нюрнберга" Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии, сообщает Цыганык LIVE.
В январе ФИФА сообщила Украинской ассоциации футбола о желании 19-летнего украинца сменить футбольное гражданство.
Ранее сообщалось, что Шуранов попал в список футболистов, которые отправятся на ближайший сбор сборной Германии U-19.
Шуранов родился в Германии, но ранее выступал за юношеские сборные Украины. В прошлом году Эрика вызвали в молодежную сборную U-21.
В сезоне 2020/21 Шуранов сыграл за "Нюрнберг" в 14 матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.