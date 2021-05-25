Украинец сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Германии

Форвард клуба Второй Бундеслиги "Нюрнберга" Эрик Шуранов принял решение выступать за сборную Германии, сообщает Цыганык LIVE.

В январе ФИФА сообщила Украинской ассоциации футбола о желании 19-летнего украинца сменить футбольное гражданство.

Ранее сообщалось, что Шуранов попал в список футболистов, которые отправятся на ближайший сбор сборной Германии U-19.

Шуранов родился в Германии, но ранее выступал за юношеские сборные Украины. В прошлом году Эрика вызвали в молодежную сборную U-21.

В сезоне 2020/21 Шуранов сыграл за "Нюрнберг" в 14 матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.