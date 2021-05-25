Сборная Украины по легкой атлетике пропустит ЧЕ из-за ковида в тренировочном лагере

Заболели двое спортсменов.

Сборная Украины по легкой атлетике пропустит ЧЕ из-за ковида в тренировочном лагере
Фото: silesia21.com

Сборная Украины по легкой атлетике пропустит командный чемпионат Европы, который состоится в Польше 29-30 мая, из-за ковида.

На сайте Федерации легкой атлетики сообщается, что во время учебно-тренировочного сбора коронавирусную болезнь обнаружили у бегуна Станислава Коваленко и прыгуна в длину Игоря Гончара.

Поскольку спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сбора, есть риск распространения инфекции также среди них.

"Инкубационный период длится от пяти до двенадцати дней, и признаки болезни могут проявиться как раз в пути. Мы не можем подвергать опасности ни нашу команду, ни другие сборные. Более того, если бы чей-то тест в Польше оказался положительным, на изоляцию могли оставить всю команду. В таком случае у атлетов выпало бы около двух недель из тренировочного процесса, что перед Олимпийскими играми категорически недопустимо", - объяснил решение сборной главный тренер Вячеслав Тыртышник.

Украина попросила Европейскую легкоатлетическую ассоциацию в связи с форс-мажором сохранить за Украиной место в суперлиге на следующий командный чемпионат Европы.

Командные чемпионаты по легкой атлетике проводятся раз в два года в нескольких дивизионах. Сборная Украины должна была выступать в высшем из них - суперлиге - вместе с Францией, Германией, Великобританией, Италией, Польшей, Португалией и Испанией.

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