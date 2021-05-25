Экс-главный тренер "Динамо" назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола

Алексей Михайличенко стал футбольным функционером.

Экс-главный тренер "Динамо" назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола
Андрій Павелко і Олексій Михайличенко
Фото: УАФ

Легенда "Динамо" Алексей Михайличенко назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола.

"Очень благодарен, что Конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента. Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными.

Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. У нас в стране есть чемпионы мира и Европы по футболу, но нет победителей Олимпийских игр", - цитирует президента УАФ Андрея Павелко пресс-служба организации.

Кроме того, в руководстве УАФ состоялись еще некоторые кадровые изменения.

Вице-президентами УАФ избраны Василий Орлецкий и Юрий Голик, а президент "Колоса" Андрей Засуха, глава ПФЛ Александр Каденко и наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань стали членами Исполкома организации.

Напомним, олимпийский чемпион сеульской Олимпиады-1988 в составе сборной СССР и вице-чемпион Европы того же года, Михайличенко в своей тренерской карьере возглавлял "Динамо", а позже работал в структуре киевского клуба в должности спортивного директора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Британцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лигиБританцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лиги
В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегунВ Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун
УЕФА подсчитал общие потери клубов от пандемии: они огромны. ФутболУЕФА подсчитал общие потери клубов от пандемии: они огромны. Футбол
Президент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. ФутболПрезидент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. Футбол
В матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятеркуВ матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятерку
Блок рекламы


Похожие новости
Президент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. ФутболПрезидент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. Футбол
За показанный средний палец главного тренера "Интера" оштрафовали на €2000За показанный средний палец главного тренера "Интера" оштрафовали на €2000
На чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спинеНа чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спине
Луческу установил очередной рекорд украинского футболаЛуческу установил очередной рекорд украинского футбола
"Александрия" осталась без главного тренера"Александрия" осталась без главного тренера
Вот это поворот: главный тренер "Баварии" может возглавить "Барселону". ФутболВот это поворот: главный тренер "Баварии" может возглавить "Барселону". Футбол
В украинской премьер-лиге очередное увольнение главного тренераВ украинской премьер-лиге очередное увольнение главного тренера
Главный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поездеГлавный тренер "Колоса" признал историю с дебошем футболистов в поезде
Луческу установил рекорд Украинской премьер-лигиЛуческу установил рекорд Украинской премьер-лиги
В комнате, где находился президент клуба Украинской премьер-лиги, взорвалась гранатаВ комнате, где находился президент клуба Украинской премьер-лиги, взорвалась граната
Последние новости
Подгружаем последние новости