Экс-главный тренер "Динамо" назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола

Легенда "Динамо" Алексей Михайличенко назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола.

"Очень благодарен, что Конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента. Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными.

Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. У нас в стране есть чемпионы мира и Европы по футболу, но нет победителей Олимпийских игр", - цитирует президента УАФ Андрея Павелко пресс-служба организации.

Кроме того, в руководстве УАФ состоялись еще некоторые кадровые изменения.

Вице-президентами УАФ избраны Василий Орлецкий и Юрий Голик, а президент "Колоса" Андрей Засуха, глава ПФЛ Александр Каденко и наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань стали членами Исполкома организации.