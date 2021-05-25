Экс-главный тренер "Динамо" назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола
Алексей Михайличенко стал футбольным функционером.
Легенда "Динамо" Алексей Михайличенко назначен первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола.
"Очень благодарен, что Конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на должность первого вице-президента. Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными.
Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. У нас в стране есть чемпионы мира и Европы по футболу, но нет победителей Олимпийских игр", - цитирует президента УАФ Андрея Павелко пресс-служба организации.
Кроме того, в руководстве УАФ состоялись еще некоторые кадровые изменения.
Вице-президентами УАФ избраны Василий Орлецкий и Юрий Голик, а президент "Колоса" Андрей Засуха, глава ПФЛ Александр Каденко и наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань стали членами Исполкома организации.
Напомним, олимпийский чемпион сеульской Олимпиады-1988 в составе сборной СССР и вице-чемпион Европы того же года, Михайличенко в своей тренерской карьере возглавлял "Динамо", а позже работал в структуре киевского клуба в должности спортивного директора.