Суркис поздравил "Шахтер" с днем основания клуба и пожелал встретить следующий день рождения на "Донбасс Арене". Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени киевского клуба поздравил донецкий "Шахтер" с 85-летием.

"С момента своего основания "Шахтер" прошел сложный, но яркий путь от низших дивизионов советского первенства до элиты украинского и европейского футбола.

Сейчас "горняки" - постоянные участники еврокубков и обладатели целой коллекции трофеев на внутренней и международной арене. А кроме того - достойные оппоненты и серьезный мотиватор для киевского "Динамо", - цитирует Суркиса клубная пресс-служба.

Кроме того, Суркис отметил историческое противостояние лидеров украинского футбола.

"Принципиальное соперничество наших команд на футбольном поле не только украшает украинский чемпионат, но и позволяет обоим клубам держать высокую планку и совершенствоваться, демонстрировать более зрелищный и качественный футбол", - заявил президент "Динамо".

"По случаю 85-летия "Шахтера" хотим пожелать вам продолжать ставить перед собой высокие цели и достигать новых успехов на европейской арене, ведь это развивает отечественный футбол и вдохновляет идти вперед и нашу команду.

И, прежде всего, желаем "горнякам" встретить следующий день рождения на родном стадионе, прекрасной "Донбасс Арене", в украинском Донецке", - отметил Суркис.