Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021

"Кленовые листья" проиграли три стартовых матча.

Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021
Фото: iihf.com

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, продолжает удивлять сборная Канады.

После поражений в первых двух встречах (Латвия - 0:2 и США - 1:5), подопечные Жерара Галлана поддержали свой почин и в поединке против сборной Германии - 1:3.

Впервые в истории родоначальники хоккея стартовали на ЧМ с трех поражений подряд.

В свою очередь, немцы впервые с 1996 года обыграли Maple Leafs на ЧМ, и вместе со словаками продолжают идти по турниру без потерь.

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