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2021-05-25
Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021
"Кленовые листья" проиграли три стартовых матча.
Фото: iihf.com
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, продолжает удивлять сборная Канады.
После поражений в первых двух встречах (Латвия - 0:2 и США - 1:5), подопечные Жерара Галлана поддержали свой почин и в поединке против сборной Германии - 1:3.
Впервые в истории родоначальники хоккея стартовали на ЧМ с трех поражений подряд.
В свою очередь, немцы впервые с 1996 года обыграли Maple Leafs на ЧМ, и вместе со словаками продолжают идти по турниру без потерь.