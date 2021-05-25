Сборная Канады по хоккею установила исторический антирекорд на ЧМ-2021

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, продолжает удивлять сборная Канады.

После поражений в первых двух встречах (Латвия - 0:2 и США - 1:5), подопечные Жерара Галлана поддержали свой почин и в поединке против сборной Германии - 1:3.

Впервые в истории родоначальники хоккея стартовали на ЧМ с трех поражений подряд.

В свою очередь, немцы впервые с 1996 года обыграли Maple Leafs на ЧМ, и вместе со словаками продолжают идти по турниру без потерь.