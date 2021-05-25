Украина оказалась в шаге от попадания в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта

Сборная команда Украины заняла 4-е место на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходившем в Будапеште с 10 по 23 мая.

Украинцы завоевали 14 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. Выше Украины в медальном зачете расположились только команды РоSSии, Великобритании и Италии.

Золотых медалей были удостоены: Михаил Романчук (плавание вольным стилем на дистанциях 800 и 1500 метров), тандем Ксения Байло и Алексей Середа (прыжки с 10-метровой вышки), Марта Федина (сольное артистическое плавание), 3 командных медали в артистическом плавании.

"Серебро" для нашей команды завоевали: Андрей Говоров (50 м баттерфляем), дуэт Федина и Анастасия Савчук (две медали в артистическом плавании), Федина (сольное артистическое плавание).

Кроме того, Ксения Байло в дуэте с Софией Лыскун взяли бронзу у женщин (прыжки с 10-метровой вышки), как и Александр Горшковозов с Олегом Колодием у мужчин (3 метра).

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Медальный зачет.