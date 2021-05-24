WBO официально санкционировала чемпионский поединок Джошуа и Усика

Украинец уже в своем третьем поединке может стать чемпионом в супертяжелом весе.

WBO официально санкционировала поединок Александра Усика (15-0, 12 КО) против британского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

Теперь у сторон будет десять дней на переговоры. Представителем британца является глава компании Matchroom Эдди Гирн.

Усик - обязательный претендент на чемпионский бой от WBO. В супертяжелом весе украинец провел два боя, в которых победил Чазза Визерспуна и Дерека Чисору.