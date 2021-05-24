Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по карате

Сборная Украины по карате заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы, прошедшего в хорватском Порече.

В копилке нашей команды четыре медали: по одному "золоту" и "серебру" и две "бронзы".

Чемпионом стал Станислав Горуна, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Отметим, что это первая золотая медаль для украинского мужского карате на континентальных первенствах.

"Серебро" выиграла Анита Серегина (до 61 кг).

Бронзовая награда досталась Екатерине Кривой (до 50 кг). Еще одну "бронзу" принесла мужская команда кумите в составе Станислава Горуна, Валерия Чеботаря, Андрея Торошанко, Константина Цымбала, Ризвана Талибова, Андрея Заплитного и Игоря Лагунова.

Победителем медального зачета ЧЕ стала сборная Турции, выигравшая шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.