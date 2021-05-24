Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по карате

В активе нашей команды - 4 медали.

Сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по карате
Станислав Горуна
Фото: World Karate Federation

Сборная Украины по карате заняла шестое место в медальном зачете чемпионата Европы, прошедшего в хорватском Порече.

В копилке нашей команды четыре медали: по одному "золоту" и "серебру" и две "бронзы".

Чемпионом стал Станислав Горуна, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Отметим, что это первая золотая медаль для украинского мужского карате на континентальных первенствах.

"Серебро" выиграла Анита Серегина (до 61 кг).

Бронзовая награда досталась Екатерине Кривой (до 50 кг). Еще одну "бронзу" принесла мужская команда кумите в составе Станислава Горуна, Валерия Чеботаря, Андрея Торошанко, Константина Цымбала, Ризвана Талибова, Андрея Заплитного и Игоря Лагунова.

Победителем медального зачета ЧЕ стала сборная Турции, выигравшая шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегунВ Китае из-за ледяного дождя и сильного ветра погиб 21 бегун
Президент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. ФутболПрезидент клуба Украинской премьер-лиги дисквалифицирован на 5 лет. Футбол
В матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятеркуВ матче Кубка Стэнли арбитры в течение двух минут не могли остановить драку пятерки на пятерку
Львовские "Карпаты" будут расформированы, - СМИ. ФутболЛьвовские "Карпаты" будут расформированы, - СМИ. Футбол
В матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фолВ матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фол
Блок рекламы


Похожие новости
Украина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спортаУкраина с 12 медалями удерживает третье место в медальном зачете Чемпионата Европы по водным видам спорта
На сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". ФутболНа сборах перед Евро-2020 сборная Украины потеряла ведущего полузащитника "Динамо". Футбол
Романчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилемРоманчук выиграл "золото" чемпионата Европы на дистанции 1500 метров вольным стилем
Чемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате ПольшиЧемпион Украины по волейболу оставляет национальное первенство ради участия в чемпионате Польши
На чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спинеНа чемпионате Европы пловец первым на планете выплыл из 24-х секунд на дистанции 50 метров на спине
В матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фолВ матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фол
Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22
После первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта Украина занимает третье место в медальном зачетеПосле первой недели Чемпионата Европы по водным видам спорта Украина занимает третье место в медальном зачете
Дуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате ЕвропыДуэт украинок Фединой и Савчук выиграл второе "серебро" в синхронном плавании на чемпионате Европы
Украина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спортаУкраина выиграла второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта
Последние новости
Подгружаем последние новости