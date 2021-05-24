Роналду установил уникальное бомбардирское достижение. Футбол

Накануне завершился чемпионат Италии по футболу.

Лучшим бомбардиром Серии А впервые за последние 13 лет стал игрок "Ювентуса". Им стал Криштиану Роналду, забивший 29 голов в 33 играх (6 из них - с пенальти).

Ближайший преследователь португальца - Ромелу Лукаку из "Интера" отстал на 5 голов.

Тем самым Роналду установил уникальное бомбардирское достижение. Криштиану - первый в истории футболист, который становился лучшим бомбардиром в трех из топ-5 европейских лиг.

До нынешнего сезона Криштиану становился лучшим бомбардиром в составе "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (2008 год, 31 гол) и трижды - в составе "Реала" в испанской Ла Лиге - 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол) , 2015-й (48 голов).