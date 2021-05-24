Британцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лиги

На первом же этапе сезона Бриллиантовой лиги, который прошел в английском Гейтсхеде, произошел громкий скандал.

Две украинки - 37-летний народный депутат Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, и лидер украинской сборной в прыжках в высоту Ярослава Магучих не были допущены к соревнованиям за нарушение правил санитарного протокола, сообщает tribuna.com.

В частности, отмечается, что Магучих не допустили к соревнованиям, так как она вышла утром на прогулку.

В результате единственной из украинок, кто вышел на старт в Гейтсхеде, стала Юлия Левченко, занявшая в секторе по прыжкам в высоту 9-е место с результатом 1,84 м.

А выиграла полька Камила Лицвинко, которая взяла 1,91 м.