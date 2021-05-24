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2021-05-24
Британцы жестко наказали украинок Магучих и Саладуху, дисквалифицировав их на этапе Бриллиантовой лиги
В Гейтсхеде стартовал сезон Бриллиантовой лиги.
Ярослава Магучіх
Фото: World Athletics
На первом же этапе сезона Бриллиантовой лиги, который прошел в английском Гейтсхеде, произошел громкий скандал.
Две украинки - 37-летний народный депутат Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, и лидер украинской сборной в прыжках в высоту Ярослава Магучих не были допущены к соревнованиям за нарушение правил санитарного протокола, сообщает tribuna.com.
В частности, отмечается, что Магучих не допустили к соревнованиям, так как она вышла утром на прогулку.
В результате единственной из украинок, кто вышел на старт в Гейтсхеде, стала Юлия Левченко, занявшая в секторе по прыжкам в высоту 9-е место с результатом 1,84 м.
А выиграла полька Камила Лицвинко, которая взяла 1,91 м.