На столичном комплексе ВДНХ начинают строительство урбан-парка.

Киевский национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) вскоре получит новый мощный кластер - современный урбан-парк, где можно будет заняться спортом и окунуться в мир уличных культур, сообщается на сайте ВДНХ.

Проект реализуют при поддержке Офиса президента в рамках президентских программ «Большая стройка» и «Здоровая Украина», а также при поддержке Министерства развития общин и территорий.

«Урбан-парк на ВДНХ - пространство, которое будет предназначено для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий. Здесь построят бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посещения», - сообщили в экспоцентре.

По словам генерального директора ВДНХ Евгения Мушкина, в Украине до сих пор не развита культура массового спорта и не хватает качественной спортивной инфраструктуры. Поэтому концепция развития экспоцентра на 40 лет предусматривает создание условий для спорта и активного отдыха.

«Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине. Круто, что государство, в частности президент, поддерживает такие важные проекты. Тем более, что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне», - говорит Мушкин.

В новом пространстве также создадут Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

К созданию кластера привлекли литовского урбаниста Тадаса Йонаускиса и украинскую команду Urban Reform, которая уже создала три урбан-парка. Подготовительные работы начнутся 25 мая, а финальную концепцию нового спортивного кластера представят в июне. Сейчас команда разработчиков предлагает оставлять свои отзывы и пожелания к будущему парку.

Создание для украинцев широких возможностей для занятий спортом предусмотрено в национальной программе «Здоровая Украина», инициированной Президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, создание масштабных спортивных объектов уже второй год происходит по всей Украине и в рамках президентской программы развития инфраструктуры «Большая стройка».

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко ранее также сообщил, что в каждой области Украины до 2024 года будет построен многофункциональный спортивный объект, где можно будет проводить всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийским видам спорта.